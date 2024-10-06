Контрнаступление ВСУ: военный эксперт рассказал о возможном начале и сценариях

Если Украина получит достаточно западную технику и разрешение на глубокие удары по РФ, то сможет провести новое контрнаступление в 2025-м. Он может иметь два сценария.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире Radio NV.

По его словам, возможность контрнаступления появится при наличии достаточного количества вооружения. Если же этого не произойдет, все сведется к позиционной войне с угрозой ее замораживания в определенный период времени.

Мусиенко надеется, что украинское командование не повторит ошибку 20230-го, когда ВСУ атаковали сразу на нескольких участках и использовали все имеющиеся резервы. Аналитик называет такой сценарий "либо господин, либо пропал".

Второй сценарий контрнаступления – это попытка улучшить тактическое положение украинских войск.

"Он закончится продвижением наших войск на несколько километров вглубь вражеской территории по нескольким направлениям. Можем продвинуться в глубину на десятки километров и освободить территории, но при этом риски так же очень велики: а что если не удастся?", — подчеркнул Александр Мусиенко.

Напомним, военный Юрий Федоренко рассказал, готовится ли РФ к новому наступлению на Харьков. По его словам, украинские военные готовятся к обострению на этом участке фронта в ближайшее время.

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