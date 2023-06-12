Контрнаступление ВСУ: военный рассказал, какие "сюрпризы" ждут оккупантов и когда они будут убегать

Украинские военные продвигаются на фронте и выбивают оккупантов с их позиций.

Украинские военные продвигаются по разным направлениям на один-два километра. Это значит, что наши бойцы завладели некоторыми населенными пунктами или хорошо оборудованными оборонными пунктами.

Об этом в эфире "24 канала" сообщил боец батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко.

По его словам, сегодня украинские военные переходят от оборонительных действий к наступательным. Сами же военные предполагают, что оккупанты будут массово убегать.

"Весь фронт посыплется, как домино. Мы делаем свою работу, сдерживаем врага несколько севернее Бахмута, а те ребята, которые готовы наступать на бронетранспортерах, совершать марши, огромные прорывы по 10–15–20 километров – тоже ожидают. Все в ожидании чего-то грандиозного", – отметил боец.

Также он добавил, что в ближайшее время все увидят — тогда сомнений о том, что контрнаступление началось, уже не будет.

"Больших задержек во время контрнаступления не будет. Мы видели, как они готовились в Белгородской области. Готовились, выделили несколько миллиардов, но можно было взять лом, подвинуть эти "зубы дракона" в сторону, чтобы колонна танков прошла. Это все для галочки делалось", – отметил Лысенко.

Напомним, что россияне сбросили три авиабомба на Орехов: есть погибший и раненые.

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