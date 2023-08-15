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Контрнаступление ВСУ: воины добились успехов на двух направлениях и закрепляются на рубежах

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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Контрнаступление ВСУ: воины добились успехов на двух направлениях и закрепляются на рубежах

ВСУ продвинулись по двум направлениям / Фото: Associated Press

Украинские военные продолжают наступать.

Вооруженные силы Украины продвигаются по направлению Урожайного на южном фронте.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

По его словам, Силы обороны продолжают наступление, в частности, на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"В направлении Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — сказал спикер.

Украинские войска также продолжают сдерживать наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях.

"Идут тяжелые бои, сказал спикер. В общей сложности, в течение суток произошло 15 боевых столкновений", — добавили в Генштабе.

Отметим, что общие боевые потери армии России в войне против Украины составляют около 254 920 тыс. солдат по состоянию на 15 августа. За сутки было уничтожено 540 окупантов.

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Дата публикации
Просмотры
452
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