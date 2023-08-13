Контрнаступление ВСУ: воины остановили прорыв РФ и добились успехов на двух основных направлениях — NYT

ВСУ добились успехов на двух основных направлениях. Украинские войска продвинулись на 16-19 км к югу в сторону временно оккупированных Бердянска и Мелитополя. Таким образом, Силы обороны Украины пытаются перерезать пути поставки ВС РФ.

Об этом пишет издание The New York Times, анализируя данные сообщений западных военных аналитиков.

По мнению военных аналитиков, хотя площадь отвоеванных ВСУ территорий не так велика, все же продвижение украинской армии заставляет Россию перебрасывать сюда дополнительные войска с других участков фронта.

В частности, аналитики из американского Института изучения войны считают, что успехи ВСУ на фронте тактически значимы и это продвижение вперед еще больше ослабит российские оборонные рубежи. Таким образом появляется возможность для того, чтобы Силы обороны Украины совершили прорыв, который может стать потенциально решающим.

Как отмечает издание, ВСУ продвигаются по двум основным направлениям — через село Старомайорское на юг в сторону Бердянска и на запад в сторону Мелитополя. Последний город является жизненно важным логистическим хабом для российских войск. Силы обороны Украины хотят выйти к Азовому морю и вбить клин в так называемый сухопутный коридор между Россией и Крымом и таким образом можно будет нарушить пути снабжения ВС РФ.

Издание, со ссылкой на аналитиков, пишет, что в направлении наступления в сторону Бердянска украинской армии удалось закрепить свои позиции вокруг села Старомайорское, и похоже, что ВСУ продвигаются к селу Урожайное, которое является важным опорным пунктом россиян.

"Если Силам обороны Украины удастся прорваться через Урожайное или обойти его, то украинские войска окажутся в пределах примерно 80 км от Бердянска и Мариуполя. С каждым отвоеванным километром оккупированной россиянами территории ВСУ оказывают все большее давление на российские линии поставки. военных аналитиков, украинские войска ведут тяжелые бои в направлении Мелитополя и преуспевают в районе села Работино", — отмечает издание.

Ранее военный аналитик BILD Юлиан Репке отметил, что прорывы из-за огромных минных полей и преимущества россиян в воздухе крайне усложняют задачи. Следовательно, украинское контрнаступление продвигается, но очень медленно. Кроме того, США не передают F-16, а Германия – дальнобойные ракеты Taurus.

Как сообщалось в отчете ISW, украинские военные тактически продвигаются в Запорожье в условиях продления контрнаступательных операций, по меньшей мере, на трех участках фронта.

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