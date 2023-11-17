Контрнаступление ВСУ возле Роботино: в ISW рассказали, где продвинулись украинские воины

Вооруженные силы Украины продвинулись у Роботино Запорожской области.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

"Украинские войска продолжили наступательные операции в западной Запорожской области 16 ноября и подтвердили территориальные достижения в районе Роботино 15 ноября", — говорится в сообщении.

15 ноября российский военный корреспондент опубликовал видео с геолокацией, свидетельствующим о том, что российские военные наносят удары по позициям Сил обороны к западу от Роботино, что свидетельствует о незначительном продвижении ВСУ. Российские источники утверждали, что украинские военные якобы безуспешно пытались продвинуться возле Копаней, Ровно, Новопрокоповки, Вербового и в направлении Новофедоровки.

Аналитики отметили, что 16 ноября российские военные начали штурмовать украинские позиции у Роботино, однако не подтвердили территориальные достижения.

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны отразили атаки врага у Роботино и к западу от Вербового. Машовец считает, что часть российского 247-го гвардейского полка могла потерять контроль над высотами северо-западнее Вербового, в результате это усложняет оборону оккупантов северо-западной окраины населенного пункта.

Ранее стало известно, что украинские военные добились значительных успехов в нескольких направлениях, в частности в районе Клищиевки, Андреевки и Курдюмовки. Защитники также смогли продвинуться вглубь российских оборонительных линий в направлении Опытного и отбросить российские силы с позиций возле Вербового. Также на неопределенном фронтовом участке в Роботино украинские войска продвинулись на 1,5-1,6 километра вглубь российских оборонительных рубежей.

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