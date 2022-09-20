Контрнаступление ВСУ вызывает панику в Кремле: что об этом свидетельствует — ISW

Срочное обсуждение среди российских ставленников относительно необходимости немедленного "референдума" в Луганской и Донецкой областях, а значительная часть последней не находится под контролем РФ, свидетельствует о том, что продолжающееся контрнаступление Вооруженных сил Украины на севере вызывает панику у врага, в том числе и у лиц, которые принимают решения в Кремле.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Законодательные органы" ставленников России в так называемых "ДНР" и "ЛНР" призвали свое руководство "немедленно" провести "референдум" о признании "Л/ДНР" субъектами России.

Российская пропагандистка Маргарита Симонян одобрительно отозвалась о "референдуме", назвав его "крымским сценарием". Она написала, что, признав оккупированную украинскую землю территорией России, легче угрожать НАТО ответными ударами на украинские контратаки, что "развязывает России руки во всех отношениях".

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"Такой подход непоследовательный. Российские войска не контролируют всю Донецкую и Луганскую области. Таким образом, присоединение территорий, на которые претендуют "Л/ДНР", приведет к тому, что Россия аннексирует области, которые, по определению Кремля, будут частично находиться под законными украинскими властями и влиянием ВСУ", — объяснили в ISW.

В институте предполагают, что у российского руководства не хватает способов остановить украинские силы, которые продвигаются через реку Оскол в Луганской области.

Кремль может считать, по данным ISW, что частичная аннексия может побуждать к вербовке дополнительных сил как из России, так и с недавно аннексированной украинской территории.

Российские войска отчаянно пытаются мобилизовать дополнительные силы из всех потенциальных источников, чтобы усилить свои "сильно деградированные и деморализованные подразделения", но оказываются не в состоянии создать значительную боевую мощь, как неоднократно писал ISW.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему оккупанты так упорно держатся за правый берег Днепра на юге Украины.

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