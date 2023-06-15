Контрнаступление ВСУ: Япония ведет переговоры о снарядах для Украины — WSJ

Токио рассматривает возможность поставки 155-мм артиллерийских снарядов в Вашингтон в соответствии с соглашением 2016 года.

Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов США, чтобы пополнить запасы для контрнаступления Украины.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные в переговорах.

Страны уже якобы достигли договоренностей о поставках сотен тысяч 155-мм артиллерийских снарядов для Украины из-за поставок в США. Неизвестно, сколько снарядов может предоставить Япония и когда, переговоры со Штатами до сих пор продолжаются.

По словам чиновников Пентагона, украинские войска используют более 90 тысяч снарядов калибра 155 мм в месяц.

Следовательно, Япония рассматривает возможность поставки 155-мм артиллерийских снарядов в США в соответствии с соглашением 2016 года, которое позволяет двум странам обмениваться боеприпасами.

США отправили в Украину более двух миллионов 155-мм артиллерийских снарядов с начала российского вторжения в феврале 2022 года. Штаты брали снаряды из своих запасов, они ищут способы поддержать Украину, не причиняя вреда своей собственной боеготовности.

Напомним, с начала вторжения Япония оказывала Украине только нелетальную помощь: бронежилеты, каски и прочее. Накануне стало известно, что Япония передала Украине 100 военных транспортных средств, в том числе грузовики и внедорожники.

Кроме того, Токио присоединилось к США и ЕС к введению санкций против России из-за ее вторжения и предоставления гуманитарно-экономической поддержки Украине.