Контрнаступление ВСУ заметно развивается по нескольким направлениям — ISW

Украинские войска продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и закрепили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области.

Военные стремятся ослабить передовые российские силы, используя дальнобойную артиллерию и ракеты для поражения стратегических объектов в тылу врага.

Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Скорость контрнаступления, вероятно, будет резко меняться с каждым днем, отметили аналитики. Поскольку украинские силы будут пытаться лишить россиян необходимых поставок, нарушить их командование и контроль и ослабить их моральный дух, даже если наземные контрнаступления будут продолжаться.

"Россияне будут время от времени контратаковать и отвоевывать часть утраченных позиций. А также будут осуществлять ожесточенные артиллерийские и авиационные атаки на наступающие освобожденные населенные пункты и украинские войска", — говорится в аналитическом отчете.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские военные на юге разрушают логистику противника, уничтожают системы ПВО, склады с топливом и боеприпасами.

"Быстрых побед не будет. Сначала была взята стратегия на системное перемалывание путинской армии. Она долгая, поэтому работы много. Сохраняйте выдержку, товарищи", — сказал Арестович.

Напомним, Вооруженные силы Украины 29 августа начали масштабное контрнаступление в Херсонской области. О подробностях этой операции в Киеве пока предпочитают молчать, а Россия уверяет, что отразила все атаки. На некоторых участках украинским военным удалось пробить первую линию обороны россиян. Этому предшествовал длительный обстрел мостов через Днепр и Ингулец, а также расположений и тыловых баз противника.

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