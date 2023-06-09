Контрнаступление ВСУ: западные СМИ назвали варианты развития событий и направления удара

Контрнаступление ВСУ уже явно началось. Украинские силы атакуют оккупантов с интенсивностью, которой не было уже месяцами.

Об этом пишет The Economist.

Очевидно, что операция продлится значительную часть лета. Однако уже следующие несколько недель покажут, куда и как все движется, и многое определят в будущем Украины, Европы и мира.

"Если окажется так, что оборона россиян слишком крепкая, украинцы распределили силы недостаточно плотно и не смогли достичь значительного прорыва ― это поднимет боевой дух россиян и репутацию Путина даже после бездарной операции по захвату Бахмута. Другой вариант ― после прорыва первого ряда своей обороны россияне будут бежать подобно тому, как они бежали на Харьковщине прошлой осенью, и их фронт посыплется, что, в конечном счете, приведет к серьезным проблемам внутри России", — отмечает издание.

Это реалистично, но, скорее всего, результат будет средним, считают авторы The Economist. Украинцы продвинутся вперед, и в этом движении важны будут два направления. Первый – на Донбассе, где ВСУ могут, в частности, отразить часть территории, которую россияне контролировали с 2014 года.

Второе направление – отвоевание или хотя бы взятие под огневой контроль значительной части территории Крыма.

"После подрыва Каховской ГЭС полуостров и так будет страдать от нехватки пресной воды, а угроза со стороны ВСУ сделает Путина более уступчивым в предстоящих переговорах", — считают журналисты.

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что боевые действия в Украине активизировались на всех участках временно оккупированной территории. В то же время, он предостерег от того, чтобы придавать слишком большое значение ежедневным операциям, которые осуществляют ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня провел Ставку Верховного главнокомандующего, в ходе которой подробно обсуждались дальнейшие действия украинских вооруженных сил. Он заявил, что ВСУ находятся в максимальной готовности к боевым действиям.

Президент также заявил, что Российская Федерация всеми силами пытается затянуть освобождение украинских территорий, но вскоре их планы будут разрушены. Подрыв Каховской ГЭС ничего не изменит.

В Минобороны заявили, что Украина не будет объявлять о начале контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины на фронте.

В США говорят, что контрнаступление украинских войск будет стремительным, а его кульминация может наступить уже через 72-96 часов после начала, и Россия несет масштабные потери.

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