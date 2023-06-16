Контрнаступление ВСУ займет много времени и дастся высокой ценой – генерал Милли

Военный уверен, что Украина добьется результата, но не все так просто будет.

На контрнаступление Украины уйдет значительное время, и за это придется заплатить высокую цену.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, сообщает Sky News.

По его словам, украинское контрнаступление продвигается со стабильным результатом на своей начальной стадии.

"Украина начала свою атаку и достигает устойчивого прогресса. Это очень сложное и интенсивное сражение и, вероятно, займет значительное время и придется заплатить высокую цену", — дал свой прогноз Милли.

Генерал Милли — о российских военных

Генерал также отметил лидерство, навыки и моральный дух украинских защитников — все это резко контрастирует с качествами российских солдат.

По словам Милли, российское военное руководство не всегда действует последовательно, а боевой дух военнослужащих РФ низок.

"И они сидят на оборонных позициях, и многие из них даже не знают, зачем они там", — отметил Милли.

Что известно о контрнаступлении и успехах ВСУ

Представители разных подразделений Вооруженных сил сообщили об освобождении ряда сел и городков на юге Донбасса. Именно здесь – на границе с Запорожской областью – разворачивается украинское контрнаступление.

Наступательные действия подразделений ВСУ на этом участке начались неделю назад. Первые атаки к югу от Орехова (Запорожская область) и Великой Новоселки (Донецкая область) столкнулись с оборонной линией россиян, которую они выстраивали почти год.

ВСУ продвинулись на семь километров и освободили четыре населенных пункта к югу от села Большая Новоселка Донецкой области. Российская сторона официально отступление не признает.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов о потерях Украины в наступлении на южном фронте, также заявил, что потери неизбежны и задача союзников Украины — обеспечить поставку ей оружия и техники, чтобы она продолжала наступление.

"Потери, конечно, будут, в том числе и в современной технике НАТО. Никто не рассчитывал, что потери будут нулевыми. Такая реальность: там идут очень жестокие бои", — цитирует Столтенберга агентство AFP.

Эксперт британского Королевского института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг считает, что решающая фаза операции украинских сил еще впереди, поэтому пока эксперты должны воздерживаться от любых оценок ее успеха или неудачи.

Как считает аналитик, украинские военные уже сумели прорвать начальные позиции армии РФ на широком участке фронта, однако пока им далеко до основной оборонительной линии.

Вечером 11 июня спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил в эфире телемарафона, что россияне взорвали дамбу в районе Новодаровки, чтобы остановить наступление украинских военных к югу от Великой Новоселки.

"Враг нервничает и использует любые средства, чтобы не допустить прорыва своей обороны именно здесь, на Таврическом направлении. У нас есть информация, что возле населенного пункта Новодаровка враг взорвал дамбу, и это привело к затоплению обоих берегов реки Мокры Ялы", — сообщил он.

Российская сторона пока не подтверждает подрыв этой дамбы.

Также Анна Маляр сообщила, что после подрыва дамбы Каховского водохранилища россияне перебрасывают войска с Херсонского направления на Запорожское и Бахмутское.

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