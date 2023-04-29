Контрнаступление ВСУ: Зеленский ответил, достаточно ли оружия в Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина – на пути к тому, чтобы иметь все необходимое для предстоящего контрнаступления.

Об этом глава государства сказал во время интервью скандинавским журналистам.

"Контрнаступление будет и мы готовимся. Я очень верю, что оно будет успешным и мы сможем деоккупировать наши территории. Я не буду говорить детально когда это будет и каким образом, но скажу честно, да, многое зависит от нас, но есть много деталей в поставке того или иного оружия", — подчеркнул президент.

По словам президента, Украина на пути к тому, чтобы быть обеспечена всем необходимым, все союзники пытаются помочь нашей стране накануне контрнаступления.

"Для нас велик риск, если некоторые вещи не дойдут. Какой риск? То что мы будем идти вперед и деоккупировать? Здесь не будет никаких вопросов и колебаний. Риск в главном, потому что, если недостаточно бронированной техники, то мы понимаем, что будет больше жертв", — объяснил Зеленский.

Владимир Зеленский также отметил, что иногда сроки поставок обещанного оружия не совпадают.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ готовятся к предстоящему контрнаступлению, и подчеркнул, что он будет.

Президент также подчеркнул, что контрнаступление предусматривает освобождение Крыма.

Зеленский также подчеркнул, что война в Украине должна закончиться не так, как в Финляндии. Вероятно, он имел в виду советско-финскую войну 1939–1940 годов, после которой финны были вынуждены отдать СССР около 10% своей территории.

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