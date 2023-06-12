Контрнаступление ВСУ: Жданов рассказал, на какое направление Россия стягивает свои войска

По данным Жданова, украинские войска уверенно продвигаются вперед и удерживают занятые ими позиции.

На фоне определенных контрнаступательных действий ВСУ Россия перекидывает свои войска на Запорожское направление, чтобы попытаться остановить продвижение Сил обороны.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем ютуб-канале.

По его словам, Генштаб не просто взимает резервы, а опрокидывает военных с других направлений.

"Я думаю, это нам поможет очень существенно", – отметил военный эксперт, подчеркнув успешное продвижение украинских сил на этом направлении.

"Что самое главное — противник вынужден вводить в бой все больше и больше резервов. По нашим оценкам, этих резервов осталось не так уж много. Наши войска уверенно продвигаются вперед и уверенно удерживают занятые ими позиции..", — подчеркнул он.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

Напомним, ранее Жданов прокомментировал информацию об украинском контрнаступлении. По его словам, это еще не массированное наступление, в бой вошел первый эшелон войск.

Накануне стало известно об освобождении таких населенных пунктов, как Сторожево, Новодаровка, Благодатное, Макаровка, Нескучное, что в Донецкой и Запорожской областях.

Украинские военные также преуспевают под Бахмутом. Успешно штурмуют северный и южный фланги. На южных подступах ВСУ провели успешную операцию, где взяли с десяток пленных оккупантов.

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