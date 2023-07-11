Контрнаступление: за 5 недель украинские силы освободили почти столько же территории, сколько войска РФ захватили за 6 месяцев — ISW

Через пять недель украинские силы освободили почти столько же территории, сколько российские войска захватили за шесть месяцев.

Об этом пишет ISW.

10 июля украинские войска вели контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта. Украинские военные заявили, что украинские войска продолжали наступательные действия в Бахмутском, Бердянском (западные части Донецко-Восточной Запорожской области) и Мелитопольском (западные части Запорожской области) направлениях.

В Генштабе Украины сообщили, что за прошедшую неделю на бахмутском направлении украинские войска освободили 4 квадратных километра территории, а с начала контрнаступательных действий на бахмутском направлении (вероятно, примерно в начале июня) – всего 24 квадратных километра.

В Генштабе также сообщили, что на бердянском и мелитопольском направлениях украинские войска продвинулись до одного километра, а всего с момента начала контрнаступательных действий украинских войск на этих направлениях – 8,6 километра.

С начала контрнаступления Украины 4 июня ISW подсчитала на основе собственных данных о рельефе местности, которые украинские силы отвоевали примерно 253 квадратных километра территории.

Также читайте Рыли окопы в полу: оккупанты в Донецкой области готовились к контрнаступлению ВСУ по методам террористов ИГИЛа

Украинские официальные отчеты об освобожденной территории отличаются от ISW, почти наверняка из-за того, что Украина рассчитала свой начальный контроль над местностью по-другому. ISW представляет собственную цифру освобожденной территории, чтобы сравнить достижения России и Украины. Российские силы захватили в общей сложности 282 квадратных километра на всем театре с 1 января.

Таким образом, через пять недель украинские силы освободили почти столько же территории, сколько российские войска захватили за полгода.

Добавим, западные эксперты во время комментирования контрнаступления ВСУ заявляли о том, что украинская армия уступает в вооружении и численности, более того, враг успел глубоко окопаться. В ходе контрнаступления украинским военным мешают заминированные территории и мощные укрепления россиян.

В то же время украинский контрнаступление на юге страны продолжается, наши войска продолжают контрбатарейную борьбу.

Читайте также:

Фронт - на связи: контрнаступление ВСУ продолжается: украинцы выбивают оккупантов!