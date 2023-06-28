Контрнаступление: Залужный рассказал, за счет чего оккупанты удерживают позиции

По словам Залужного, россияне пытаются удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор со своим американским коллегой, главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

Стороны обсудили ситуацию на фронте. Залужный рассказал, как проходит украинское контрнаступление.

"Нам удалось перехватить стратегическую инициативу, Силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, у нас есть продвижение. Противник оказывает мощное сопротивление, в то же время терпит большие потери. Пытается удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности", — отметил главнокомандующий ВСУ.

Также он рассказал генералу Милли об актуальных потребностях украинского войска в вооружении, боеприпасах и средствах разминирования.

"Договорились и дальше оставаться на связи и координировать действия для деоккупации украинской территории", — подытожил Залужный.

Ранее сообщалось, что Валерий Залужный посетил командование ВСУ северного направления.

Перед этим главком провел работу в войсках, ведущих ожесточенные бои.

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