Контрнаступления на юге не было: Жданов рассказал, какую спецоперацию на самом деле провели ВСУ

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что украинского контрнаступления на южном фронте еще не было.

По его мнению, Вооруженные силы Украины на юге провели разведку боем, используя артиллерию и авиацию.

Об этом военный эксперт сообщил в эфире телеканала Freedom.

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"На юге то, что говорил Генштаб — контрнаступления не было. Я бы сказал, что это была разведка боем или проба "пера" Генерального штаба. Мы планомерно выносим эту группировку с помощью нашей артиллерии, авиации. Максимально стараемся снизить ее боеспособность. Там, где мы пробовали совершить штурмовые действия линии обороны противника, где она "посыпалась", где они выстояли. Где она "посыпалась", там мы улучшили свое тактическое положение", — считает он.

Жданов предупредил, что после прорыва линии обороны бои в Херсонской области станут более усиленными и кровавыми, поскольку РФ требует от своих военных вернуть утраченные позиции.

"Дальше бои продолжаются. Сейчас будут бои более позиционные, усиленные, потому что российское командование будет сейчас пытаться вернуть свои утраченные позиции. Поэтому они начнут штурмовать наши позиции. На сегодняшний день главная работа есть артиллерии и авиации. Там (на Херсонщине — ред.) сейчас будут жесткие бои, даже более сильные, чем на Донецком направлении", — отметил он.

Напомним, ранее в оперативном командовании "Юг" назвали информацию об увольнении Херсонщины очень преждевременной. В то же время, не возразили, что украинские силы начали наступательные действия на многих южных направлениях.

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