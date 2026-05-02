Для поддержания наступательного потенциала враг пытается в южной части города нарастить присутствие бронетехники и танков.

В то же время из-за активных действий на севере Покровска 76 десантно-штурмовая дивизия несет существенные потери. Противник привлекает резервы, фиксируется работа подразделений «Сомали».

Отдельно враг ведет активные действия в районе Гришиного, безуспешно пытаясь совершить маневр с северо-восточной части населенного пункта в направлении фермерских хозяйств к северу от Покровска.

Для синхронизации дальнейших действий по обороне Покровской агломерации командир 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук провел ряд совещаний с подразделениями, действующими в полосе ответственности.

Среди ключевых вопросов – эффективность управления боем и необходимость повышения уровня взаимодействия.

Фокус в обороне – на контроле воздушного пространства, в частности над Покровском. Город противник активно использует для запуска ударных и разведывательных беспилотников, что существенно усложняет логистику.

Участники совещаний отметили необходимость качественной подготовки личного состава к действиям в условиях постоянной угрозы воздуху.

