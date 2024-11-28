Контроль правого берега Оскола может дать россиянам шанс окружить Купянск – депутат

Если российские войска закрепятся на правом берегу Оскола в Харьковской области, у них откроется возможность оцепить Купянск.

Об этом заявил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик во время выступления на "Эспрессо", подчеркнув, что обстановка в регионе остается напряженной.

"У нас на Купянскую линия фронта меняется, к сожалению, не в нашу сторону. У нас есть прорывы на правый берег реки Оскол, в районе двухлетней. Два такого момента, кто там местный, то знает, там самое маленькое русло реки, практически там мель, поэтому они смогли переправиться, закрепиться. И сейчас они уже имеют плацдарм на правом берегу, что негативно для наших войск для логистики. Вообще для ситуации на Купянщине, если они закрепятся, то будут иметь возможность брать Купянск в кольцо, перекрывать логистические пути", – сказал он.

Он также отметил, что за последнее время это самое существенное продвижение врага в Харьковской области.

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"Как мы видим, это они делают в Донбассе и в Луганской области. Просто перекрывают жизнедеятельность и, таким образом, заходят с двух сторон, берут в кольцо. Поэтому есть продвижение и там в других городах. Ситуация крайне негативная, потому что это, пожалуй, за последние периоды самые большие потери у нас и самые большие продвижения по Харьковской области, которые мы имеем. На Липцах у нас стабильная ситуация, на Волчанском направлении тоже стабильная ситуация более-менее. Там наши Силы обороны не дают возможности ни дислокации им, ни передвижения", – рассказал Александр Скорик.

Напомним, что несколько дней назад россияне пытались прорвать оборону на юге Запорожской области. Вокруг Запорожья строят фортификации, во власти говорят о "расшатывании" ситуации, а эксперты предупреждают о серьезной попытке организовать наступление оперативного масштаба на этом направлении.