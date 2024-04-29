Контроль ВСУ над островом Нестрига: в Силах обороны указали, почему это важно

Как указал Плетенчук, эта локация была освобождена от возможного присутствия врага на ней.

Возвращение под контроль ВСУ острова Нестрига в Херсонской области существенно повысит качество украинских контроверсионных мер.

Об этом пресс-секретарь Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире "Громадського радіо".

Комментируя значение того, что ВСУ взяли под контроль остров Нестрига, Плетенчук отметил, что речь идет "не о стратегии, а о порционных боях, это больше тактическое значение".

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"Локации, которые не позволяют врагу приближаться к нашим позициям, они имеют значение. Учитывая, что враг обычно использует подобные локации (там действительно много таких островов на реке Днепр), поэтому это в первую очередь важно для качества контрдиверсионных мер. Эта локация была освобождена от возможного присутствия врага на ней", – объяснил спикер Сил обороны юга.

Он также указал, что Нестрига – последний в группе небольших островов, за которым дальше находится устье реки.

"Фактически это наш берег... На самом деле такие острова большей частью болотистые, на карте его придется искать долго, но он больше, чем те населенные пункты, напротив которых он расположен... Некоторое время он считался серой зоной", — сообщил Плетенчук.

Напомним, 28 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Силы обороны установили контроль над островом Нестрига, расположенным в дельте Днепра на территории Белозерского района Херсонщины.

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