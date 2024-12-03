Контроль за количеством военными силами РФ: в ЦПД назвали ключевой шаг в будущем

В частности, речь идет и об экспортном контроле.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил необходимость тщательного контроля за военными силами РФ, ее вооружением и деятельностью военно-промышленного комплекса.

Об этом он рассказал в Telegram.

"Нужно четко понимать, что контроль за количеством войск рф, а также количеством вооружений и работой российского ВПК + экспортный контроль для недопущения поставок оружия из кндр или Ирана — это ключевой и необходимый шаг в будущем", — говорится в сообщении.

По его словам, для этого могут быть применены разные инструменты, в том числе экономические.

"россия никогда не должна получить выгодную для себя паузу, которую она попытается получить", — добавил Коваленко.

Напомним, в ЦПД сделали неутешительный прогноз на зиму.

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