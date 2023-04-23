"Уничтожаем кадровый и наступательный потенциал врага": Сырский рассказал о ситуации на фронте

Украинские военные уничтожают русских захватчиков и часто делают это неожиданно для врага.

Украинские военные продолжают оборонять Бахмутское и другие направления на фронте.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Проехал по всей линии столкновения, был в частях, которые держат весь бахмутский фронт. Здесь мы работаем вместе с командирами и воинами над планированием операций, штурмовых действий и обороны, контролируем ситуацию непосредственно на местах", — сообщил Сырский.

Он заявил, что украинские военные уничтожают российских захватчиков и зачастую делают это неожиданно для врага. Также воины ВСУ продолжают удерживать стратегические рубежи.

"Воины, совершающие активные штурмовые действия по захвату позиций россиян, получают поощрение и вознаграждение. Каждый здесь — герой", — отметил Сырский.

Он добавил, что российские захватчики несут большие потери, а ВСУ продолжают уничтожать кадровый и наступательный потенциал врага.

Напомним, ранее сообщалось, что российская армия усилила обстрелы Херсонского и Бериславского районов из-за информации о возможном контрнаступлении украинских Вооруженных сил.

Кроме того, мы ранее информировали, что руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что его слова о том, что российские захватчики планируют в ближайшее время проводить штурмовые действия на Угледарском направлении, были лишь предположением.

Читайте также: