Контролируют ли Силы обороны поселок Очеретино на Донетчине: в ВСУ рассказали о тяжелых боях

Для дальнейшего прорыва обороны враг задействовал в этом направлении четыре бригады вооруженных сил РФ.

Врагу удалось прорваться и закрепиться в определенной части поселка Очеретино Покровского района Донецкой области. Однако в настоящее время часть, в которой расположился противник, находится под огневым контролем ВСУ.

Об этом рассказал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

"Принимаются все меры, чтобы выбить врага оттуда. Продолжаются бои тяжелые. Ситуация контролируется подразделениями Сил обороны. Следует также отметить, что для того, чтобы развить этот тактический успех в районе Очеретино для дальнейшего прорыва нашей обороны, враг задействовал на этом направлении четыре бригады вооруженных сил" Российской Федерации", – рассказал он.

Волошин отметил, что со стороны Сил обороны принимаются все меры по стабилизации обстановки на Авдеевском направлении и возвращению контроля над Очеретиным. "С этой целью также введены дополнительные силы и средства из резерва", — подытожил спикер ОСУВ "Хортица".

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил генерал-полковник Александр Сырский рассказал на "Рамштайне" об обострении на поле боя.

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