Контролируют ли ВСУ Часов Яр: в Силах обороны сообщили о ситуации

Сейчас враг оказывает давление в основном на Бахмутском направлении. Ситуация вокруг города Часов Яр сложная.

Часов Яр в Донецкой области находится под полным контролем ВСУ, но российские войска пытаются уничтожить город управляемыми авиабомбами.

Об этом спикер ОСГВ "Хортица" подполковник Назар Волошин сообщил в эфире телемарафона 18 апреля.

В последние дни ситуация на фронте на востоке Украины несколько обострилась, но существенного обострения пока нет.

"В зоне ответственности нашей оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" самыми горячими направлениями сейчас являются Бахмутское и Авдеевское, где вражеская авиация и вражеская армия не прекращают попыток и дальше штурмовать позиции наших защитников", — рассказал Волошин.

Российские войска применяют артиллерию, танки, разные беспилотники, а также авиацию для ударов КАБами.

Спикер отметил, что оккупанты пытаются всеми возможностями достичь своей цели – выйти на админграницы Донецкой области. Ситуация в зоне боевых действий остается сложной, но контролируемой украинскими войсками.

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"Сейчас враг давит в большинстве на Бахмутском направлении. Ситуация вокруг города Часов Яр в Донецкой области сложная. Силы обороны контролируют его, ситуацию. Противника в городе нет", — сообщил подполковник.

Он рассказал, что россияне используют свое преимущество в воздухе, наличии ракет и боеприпасов больших калибров, пытаясь проводить штурмовые действия. В частности, вражеские штурмовые группы заезжают на БМП, атакуют при поддержке разведывательных и ударных дронов.

"В настоящее время также враг забрасывает город Часов Яр управляемыми авиационными бомбами, уничтожая, при этом, гражданскую инфраструктуру", – сказал Волошин.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в течение 17 апреля на Бахмутском направлении украинские войска отразили 24 атаки в районах Белогоровки, Выемки, Раздолевки, Часова Яра, Нового, Клещиевки, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

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