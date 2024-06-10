Контролируют ли ВСУ границу на Сумщине: в Генштабе объяснили ситуацию с Рыжевкой

Российские диверсанты иногда оперируют в районе госграницы, но оснований для паники нет, заверили в Генштабе.

Информация о заходе российских войск в село Рыжевка на Сумщине неправдива. Однако из-за специфики расположения населенного пункта вражеские диверсанты иногда могут оперировать в этом районе.

Об этом представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил в эфире телемарафона 10 июня.

Как заявил Ковалев, ситуация в Рыжевке 10 июня контролируемая, а сообщения о якобы присутствии российских оккупантов в селе являются вбросами. Рыжевка находится под контролем Украины.

По словам спикера Генштаба, накануне на одном из зданий Рыжевки появилась "российская тряпка", которую захватчики предварительно заминировали. Украинские войска с помощью дронов и новейших технологий сбили эту "тряпку".

"Больше в Рыжевке российской тряпки нет. Информация о том, что якобы в Рыжевку заходили какие-то подразделения российских войск, не соответствует действительности. Сейчас идут проверки и выяснения", — сказал Ковалев.

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Он обратил внимание, что Рыжевка расположена в полосе госграницы в Сумской области, а напротив – российский поселок Теткино. От остальной территории Украины Рыжевка отделена рекой Сейм и лесами, поэтому российские диверсанты иногда оперируют в этом районе.

В то же время, украинские защитники проводят контрдиверсионные мероприятия. Также в полосе проводится эвакуация населения по всей линии госграницы с Россией.

"Украина контролирует границу, тем более контролирует границу в Сумской области. Оснований для паники нет. И все заявления оккупантов, все видео, которые они распространяют, якобы говоря, что это Рыжевка, является просто попыткой подорвать покой граждан, посеять панику и якобы заявить о присутствии там российских войск. Это не соответствует действительности", – подчеркнул спикер Генштаба.

Напомним, накануне чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что бойцы полка "Ахмат-Чечня" вместе с военными других российских подразделений якобы "захватили" Рыжевку. Но президент Украины Владимир Зеленский по результатам доклада главкома ВСУ Александра Сырского сообщил, что Силы обороны полностью контролируют ситуацию на Сумщине, и что в Рыжевке оккупантов нет.

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