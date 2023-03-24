Контрразведчики СБУ филигранно уничтожили десятки единиц российской техники (видео)

Украинские контрразведчики СБУ с начала года уничтожили ударными дронами десятки единиц российской военной техники.

Контрразведчики СБУ за три месяца этого года филигранно уничтожили ударными дронами десятки единиц техники оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, спецназовцы уничтожили ударными дронами пять танков, четыре крупнокалиберных пушки "Гиацинт", три БМП, два бронированных авто, четыре грузовика, 14 плавсредств, два склада с боеприпасами, а также огневые точки из минометного расчета.

"Кроме того, в сотрудничестве с боевыми побратимами-артиллеристами Сил обороны Украины был скорректирован огонь и уничтожены еще 50 единиц вооружения", - рассказали в СБУ.

Среди прочего, украинские военные уничтожили:

14 танков,

10 САУ,

два самоходных миномета "Тюльпан" калибром 240 мм,

четыре пушки,

12 БМП и других бронированных машин,

14 грузовиков,

два пункта управления БПЛА "Орлан-10",

станцию РЭБ "Р-934БМВ".

А еще понтонную переправу, башню с разведывательным оборудованием, и вдобавок устроили фейерверки на 12-ти складах с боекомплектом.

Наглядно увидеть работу ударных дронов можно на видео. Но отметим, на ролике – результаты работы подразделения только за последние несколько дней.

Напомним, что суд арестовал скрытые активы Оксаны Марченко более чем на 440 млн грн. Решение суда касается 6,8% акций ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.М. Кузьмина" в Запорожье, которыми Марченко владеет через три оффшорных компании.

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