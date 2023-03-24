Контрразведчики СБУ филигранно уничтожили десятки единиц российской техники (видео)

Украинские контрразведчики СБУ с начала года уничтожили ударными дронами десятки единиц российской военной техники.
Контрразведчики СБУ за три месяца этого года филигранно уничтожили ударными дронами десятки единиц техники оккупантов.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как отмечается, спецназовцы уничтожили ударными дронами пять танков, четыре крупнокалиберных пушки "Гиацинт", три БМП, два бронированных авто, четыре грузовика, 14 плавсредств, два склада с боеприпасами, а также огневые точки из минометного расчета.
"Кроме того, в сотрудничестве с боевыми побратимами-артиллеристами Сил обороны Украины был скорректирован огонь и уничтожены еще 50 единиц вооружения", - рассказали в СБУ.
Среди прочего, украинские военные уничтожили:
- 14 танков,
- 10 САУ,
- два самоходных миномета "Тюльпан" калибром 240 мм,
- четыре пушки,
- 12 БМП и других бронированных машин,
- 14 грузовиков,
- два пункта управления БПЛА "Орлан-10",
- станцию РЭБ "Р-934БМВ".
А еще понтонную переправу, башню с разведывательным оборудованием, и вдобавок устроили фейерверки на 12-ти складах с боекомплектом.
Наглядно увидеть работу ударных дронов можно на видео. Но отметим, на ролике – результаты работы подразделения только за последние несколько дней.
Напомним, что суд арестовал скрытые активы Оксаны Марченко более чем на 440 млн грн. Решение суда касается 6,8% акций ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.М. Кузьмина" в Запорожье, которыми Марченко владеет через три оффшорных компании.
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