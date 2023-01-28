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Контрразведчики СБУ из дрона ликвидировали группу оккупантов: в Сети появилось видео

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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2128
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Контрразведчики СБУ из дрона ликвидировали группу оккупантов: в Сети появилось видео

Фото: Associated Press

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины уничтожили четырех россиян и ранили по меньшей мере трех российских захватчиков с помощью ударных дронов.

Военные контрразведчики СБУ с помощью дрона атаковали позицию врага на востоке и уничтожили группу россиян.

Видео удачной работы защитников обнародовала СБУ в Facebook.

По предварительным данным, контрразведчики уничтожили четырех оккупантов. Еще по меньшей мере трое получили ранения.

Кроме того, контрразведчики СБУ помогли спасти раненого украинского бойца.

"Во время боя наши сотрудники помогли эвакуировать раненого украинского воина", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее контрразведка СБУ уничтожила ударными дронами еще три российских танка Т-72. Спецслужба также перехватила разговор уцелевшего после предварительных ударов оккупанта, который пожаловался маме на произошедшее.

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Дата публикации
Просмотры
2128
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