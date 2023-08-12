Контрразведчики СБУ устроили судный день российскому БМПТ "Терминатор-2" и танку Т-80: видео

Российские агрегаты сгорели лишь от нескольких попаданий украинских дронов-камикадзе.

Военные контрразведчики СБУ уничтожили российский БМПТ "Терминатор-2", а затем еще и танк Т-80, приехавший его спасать.

Соответствующее видео 12 августа показала Служба безопасности Украины.

"Военные контрразведчики СБУ устроили судный день российскому "аналоговнету БМПТ "Терминатор-2", — рассказали в СБУ.

Там отметили, что сгорел этот редкий экземпляр вражеской "оборонки" всего от нескольких попаданий дронов-камикадзе.

"Подбитого "Терминатора" пытались вытащить с помощью танка Т-80, но… его тоже поразили специалисты СБУ!" – рассказали в СБУ.

Контрразведчики СБУ сожгли российский БМПТ "Терминатор-2" и еще и танк Т-80: видео

Напомним, в Луганской области украинские защитники уничтожили российскую БМП-1 вместе с экипажем и 8 лицами десанта. Соответствующее видео можно увидеть в статье.

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