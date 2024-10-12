Контрразведка обнаружила "крота" в Нацгвардии, который "сливал" информацию врагу

Это не первый случай обнаружения "кротов" в ВСУ и других военных подразделениях.
Контрразведка разоблачила военнослужащего, который не санкционированно передавал данные о местонахождении военных.
Об этом сообщило ОК "Север".
Следователи ГБР вместе с контрразведкой установили личность военнослужащего Национальной гвардии, который проходил службу в одной из воинских частей, дислоцированных на территории Сумской области. По данным оперативного командования "Север", этот военнослужащий, пользуясь своим служебным положением и имея прямой умысел, передавал гражданским лицам информацию с ограниченным доступом. Речь шла о расположении военных формирований в Сумской области и о перемещении воздушных судов Вооруженных сил Украины.
В результате проведения досудебного расследования военнослужащему было объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины.
В ОК "Север" сообщили, что это не первый случай, когда спецслужбы разоблачают "кротов" в рядах Вооруженных сил Украины и смежных военных подразделениях.
Напомним, СБУ задержала коллаборанта из Херсона в Киевской области. Он пытался вступить в Десантно-штурмовые войска ВСУ для сбора разведданных в пользу агрессора.
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