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Контрснайперская борьба в Украине: оккупанты жалуются, что ВСУ их атакуют с помощью утюга

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Контрснайперская борьба в Украине: оккупанты жалуются, что ВСУ их атакуют с помощью утюга

45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ

Российские оккупанты жалуются на изобретательность ВСУ.

По их словам, их высчитывают с помощью разогретого утюга.

Об этом в Сети пишут сами россияне.

"Вернулся сосед из Украины. Без руки. Работал снайпером. Рассказал, что украинцы нагревают утюги, и они видны в тепловизоре. Он стрельнул по утюгу. Его позицию вычислили и бросили туда гранату. В результате он лишился правой руки. Теперь хочет выплаты", – написал пользователь под логином ZOV ZEKA.

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Напомним, что ранее СБУ обвинили в том, что ее сотрудники загипнотизировали пенсионерку и сожгла авто заместителя начальника Генштаба ВС РФ.

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