Контрудар ВСУ на Запорожье и прорывы РФ под Купянском: что происходит на фронте

ВСУ продвинулись на западе Запорожья / © Associated Press

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По состоянию на 16 октября боевые действия в Украине продолжались в Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. На части направлений российские войска продолжали атаки и пытались прорываться к украинским позициям, однако подтвержденных территориальных достижений не имели. Украинские защитники, в свою очередь, контратаковали на отдельных участках и недавно продвинулись на западе Запорожской области.

О ситуации на разных участках фронта говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Сумщина и Харьковщина: у российских войск нет подтвержденных продвижений

На севере Сумской области российские войска 15 и 16 октября продолжали наступательные действия, однако подтвержденные продвижения не зафиксировали.

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Аналогичная ситуация была на севере Харьковщины. Россияне атаковали, но не смогли подтвержденно продвинуться вперед. Украинские военные вместо этого провели контратаки вблизи Старицы, к северо-востоку от Харькова.

Российское Минобороны заявляло о захвате Николаевки и Варваровки к северу от Большого Бурлука, а также утверждало, что украинские силы в этом районе оказались в окружении. В то же время, ISW не выявил доказательств этого и не подтвердил заявления об изменении контроля над территорией.

Купянское направление: российские группы проникают в город

В Купянске русские войска продолжали попытки прорвать оборону небольшими группами. Геолокированные кадры от 15 октября показывают, как украинские военные наносят удары по российским бойцам в северо-западной и западной частях города после таких попыток прорыва.

Один из российских военных блоггеров заявлял о продвижении оккупантов в юго-западных окрестностях Купянска. В то же время юго-восточнее Боровой российские войска продолжали наступательные действия, но подтвержденного продвижения на этом участке ISW также не зафиксировал.

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Лиманское и Славянское направления: украинские силы удерживают позиции

На Лиманском направлении русские военные пытались прорвать оборону юго-восточнее Лимана. Геолокированные кадры от 15 октября показывают, как украинские защитники уничтожают российских оккупантов в центральной части Ямполя после попытки прорыва в населенный пункт.

К востоку от Славянска украинские силы удерживали позиции или продвинулись вперед. На обнародованных кадрах российские военные наносят удары по украинским позициям к западу от Каленики. Этот район важен тем, что ранее российские источники заявляли о присутствии там своих подразделений.

Константиновка и Покровское направление: интенсивные бои

На Константиновском направлении российский военный блоггер заявил, что оккупанты полностью контролируют город. Однако ISW не нашел подтверждения оккупации города. По оценке аналитиков, российские силы проникли в часть южной и центральной Константиновки, но не закрепили позиции на значительных участках города. Данных о присутствии русских военных в северной части Константиновки нет.

Высокая интенсивность боев сохранялась на Покровском направлении, в частности, в районе Доброполья. В утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 08:00 16 октября сообщалось о 60 российских атаках за предыдущие сутки.

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Российские военные блоггеры по-разному описывали ситуацию у Золотого Колодца к северо-востоку от Доброполья: один заявил о продвижении оккупантов к востоку от населенного пункта, другой — об украинской контратаке вблизи него. ISW не выявил подтверждений продвижения российских войск к северу от Доброполья или захвата самого населенного пункта, кроме отдельных попыток прорыва обороны.

Днепропетровская область: без подтвержденных успехов РФ

На Новопавловском направлении 16 октября наземную активность не зафиксировали — о боевых действиях на этом участке не сообщали ни российские, ни украинские источники.

В Александровском направлении российский военный блоггер накануне заявлял о продолжении наступательных действий. По его словам, украинские силы контратаковали к юго-востоку от Александровки. В то же время, ISW не нашел доказательств продвижения российских войск на этом направлении.

Запорожская область: украинские силы продвинулись на западе

На Гуляйпольском направлении русские войска продолжали наступательные действия 15 и 16 октября, но подтвержденных продвижений не было.

В то же время, на западе Запорожской области украинские силы недавно продвинулись вперед. На это, по оценке ISW, указывают геолоцированные кадры российских ударов по украинской позиции в южной части Степногорска.

В районе Орехова русские военные заявляли о захвате Новоандреевки и ведении боев в самом Орехове. Однако 17-й армейский корпус ВСУ 15 октября сообщил, что Новоандреевка остается под контролем украинских сил.

Херсонское направление: российские попытки переправы через Днепр

В дельте Днепра русские войска продолжали попытки атаковать острова. По сообщению представителя украинской морской пехоты от 16 октября, Силы обороны сорвали попытку россиян высадиться на одном из островов на двух лодках.

Еще одна попытка переправы состоялась вблизи Приднепровского к востоку от Херсона. Российские военные пытались пересечь Днепр на надувной лодке и закрепиться на правом берегу реки, однако эта попытка также завершилась неудачей.

Операция «Вивальди» — контратаки ВСУ возле Лимана

Украинская операция «Вивальди» на востоке Донбасса началась еще в мае. Во время наступления силы обороны использовали большие беспилотники и дистанционно управляемые наземные комплексы, которые помогали атаковать российские позиции. В начале октября стали известны подробности операции «Вивальди» под Лиманом, в том числе об освобождении территорий и потерях российских войск.

Уже 7 октября украинские войска продолжали контратаки к северу и северо-востоку от Лимана. На других участках Донбасса российские силы проводили атаки вблизи Краматорска и Константиновки, но подтвержденных продвижений не было. Украинские военные одновременно удерживали позиции на западе Запорожской области.

Впоследствии в Третьем армейском корпусе сообщили, что во время операции украинские военные освободили более 270 квадратных километров и разрушили плацдарм, который российская армия пыталась создать для окружения Славянска и Краматорска. По словам спикера корпуса Александра Бородина, результаты операции «Вивальди» лишили российские войска возможности реализовать этот замысел.

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