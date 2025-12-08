- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 927
- Время на прочтение
- 1 мин
Конца войны не будет? : Путин подписал указ о призыве резервистов на военное собрание
Путин гонит российских резервистов на военный сборы в 2026 году.
Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы в 2026 году.
Об этом передают российские пропагандистские СМИ, публикуя документ.
«Призывать в 2026 году находящихся в запасе граждан Российской Федерации для прохождения военных сборов», — говорится в указе диктатора.
Россиян будут призывать на сборы в вооруженных силах РФ, росгвардии, спасательных военных формированиях российского министерства по чрезвычайным ситуациям, органах государственной охраны и ФСБ.
Два из четырех пунктов указа Путина засекречены и указательны «для служебного пользования».
Ранее Путин цинично заявил, что готов воевать «до последнего украинца».