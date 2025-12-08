ТСН в социальных сетях

Конца войны не будет? : Путин подписал указ о призыве резервистов на военное собрание

Путин гонит российских резервистов на военный сборы в 2026 году.

Дмитрий Гулийчук
Путин подписал указ о призыве россиян на военные сборы в 2026 году

Путин подписал указ о призыве россиян на военные сборы в 2026 году

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы в 2026 году.

Об этом передают российские пропагандистские СМИ, публикуя документ.

«Призывать в 2026 году находящихся в запасе граждан Российской Федерации для прохождения военных сборов», — говорится в указе диктатора.

Россиян будут призывать на сборы в вооруженных силах РФ, росгвардии, спасательных военных формированиях российского министерства по чрезвычайным ситуациям, органах государственной охраны и ФСБ.

Два из четырех пунктов указа Путина засекречены и указательны «для служебного пользования».

Ранее Путин цинично заявил, что готов воевать «до последнего украинца».

