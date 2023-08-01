Контузия и острая реакция на стресс: что известно о состоянии врачей, пострадавших из-за обстрела в Херсоне

В результате вражеского обстрела Херсона пострадали четверо медицинских работников больницы, один, к сожалению, погиб.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

По его словам, у них диагностировали контузию и острую реакцию на стресс. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

"В целом этот российский террористический удар оборвал жизнь одного врача, пятеро ранены. Смертельные ранения получил ЛОР-врач", — рассказал чиновник.

Напомним, во вторник, 1 августа, Россия обстреляла Херсон, в результате атаки погиб медик одной из больниц. Глава ОВА Прокудин отметил, что оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы города. Удар пришелся на больницу.

Добавим, что 31 июля оккупационные войска с самого утра до вечера обстреливали Херсон. Больше всего пострадали Корабельный район и центральная часть города. Известно о 4 погибших и 17 раненых.

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