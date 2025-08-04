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"Конус Маха": почему пролет российской ракеты "Кинжал" звучит как взрыв
Во время пролета российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» возникает явление «Конуса Маха», позволяющее понять, далеко ли от вас ракета.
При запуске российских гиперзвуковых ракет X-47М2 «Кинжал» жители многих областей могут услышать звуки взрывов, хотя удар был нанесен не в их регионе. Это связано с явлением «Конуса Маха».
Об этом пишет Defense Express.
«Так, когда объект движется на сверхзвуковой скорости, то создаваемый звук не успевает распространяться вперед, как обычно. Соответственно, он накапливается в форме волны, которая тянется позади и имеет форму конуса. Этот эффект и возникает для ракеты «Кинжал», которая двигается на гиперзвуковых скоростях. Следовательно, когда описанный ранее конус проходит мимо нас, то мы слышим громкий звуковой удар или другими словами — звук взрыва», — пишет издание.
В то же время, если сверхзвуковой объект прямо сейчас проходит над вами, то вы не сможете его услышать. Это связано с тем, что звук, по описанному ранее принципу, не успевает заранее дойти.
То есть, когда мы слышим звуковой удар от пролета «Кинжала», то он уже успел улететь достаточно далеко. Причем из-за высокой гиперзвуковой скорости область распространения выходит достаточно немаленькой.
Конечно, можно спорить о том, насколько действительно гиперзвуковой является российская ракета. Но при всем при этом она спокойно способна достигать параметров, необходимых для образования «Конуса Маха».
Отметим, что этот эффект присущ всему вооружению и летательным аппаратам, которые способны двигаться со сверхзвуковой скоростью. Именно поэтому звуковые удары слышны в том числе от военных истребителей.
Что касается забавного, то в свое время «Конус Маха» был среди проблем, которые называли препятствиями для массового применения сверхзвуковой гражданской авиации. Конечно, это гораздо более комплексный вопрос, в котором были учтены многие другие факторы, но шумовое загрязнение серьезно воспринимается даже сегодня.
Раньше авиаэксперт объяснил, почему «Кинжалы» РФ исчезают без следа.