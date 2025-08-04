"Конус Маха": почему пролет российской ракеты "Кинжал" звучит как взрыв

Российский МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой X-47М2 «Кинжал» / © Defence express

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При запуске российских гиперзвуковых ракет X-47М2 «Кинжал» жители многих областей могут услышать звуки взрывов, хотя удар был нанесен не в их регионе. Это связано с явлением «Конуса Маха».

Об этом пишет Defense Express.

«Так, когда объект движется на сверхзвуковой скорости, то создаваемый звук не успевает распространяться вперед, как обычно. Соответственно, он накапливается в форме волны, которая тянется позади и имеет форму конуса. Этот эффект и возникает для ракеты «Кинжал», которая двигается на гиперзвуковых скоростях. Следовательно, когда описанный ранее конус проходит мимо нас, то мы слышим громкий звуковой удар или другими словами — звук взрыва», — пишет издание.

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В то же время, если сверхзвуковой объект прямо сейчас проходит над вами, то вы не сможете его услышать. Это связано с тем, что звук, по описанному ранее принципу, не успевает заранее дойти.

То есть, когда мы слышим звуковой удар от пролета «Кинжала», то он уже успел улететь достаточно далеко. Причем из-за высокой гиперзвуковой скорости область распространения выходит достаточно немаленькой.

Конечно, можно спорить о том, насколько действительно гиперзвуковой является российская ракета. Но при всем при этом она спокойно способна достигать параметров, необходимых для образования «Конуса Маха».

Отметим, что этот эффект присущ всему вооружению и летательным аппаратам, которые способны двигаться со сверхзвуковой скоростью. Именно поэтому звуковые удары слышны в том числе от военных истребителей.

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Что касается забавного, то в свое время «Конус Маха» был среди проблем, которые называли препятствиями для массового применения сверхзвуковой гражданской авиации. Конечно, это гораздо более комплексный вопрос, в котором были учтены многие другие факторы, но шумовое загрязнение серьезно воспринимается даже сегодня.

Раньше авиаэксперт объяснил, почему «Кинжалы» РФ исчезают без следа.