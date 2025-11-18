"Конвейер смерти" под Покровском: военный рассказал, как РФ гонит пехоту на убой

Покровск / © ТСН

Реклама

Российское командование продолжает демонстрировать, что жизнь солдата для него ничего не стоит. Оккупанты пытаются реализовать преимущество в ресурсах, бросая в бой плохо подготовленные группы, которые украинские защитники ликвидируют в режиме нон-стоп.

Об этом рассказал офицер артиллерии 4-й бригады НГУ «Рубеж» Владимир Назаренко.

По словам военного, тактика врага остается неизменной в течение последних месяцев. Россияне пытаются продвигаться вперед малыми группами по 2-4 человека. Качество подготовки этого «пушечного мяса» крайне низкое.

Реклама

«Это могут быть на скорую руку собранные люди, которые две недели были на полигоне — и уже идут в атаку с одной винтовкой. Им дают одну правоту и приказывают идти по натоптанным тропам. Они часто не знают, что делать», — подчеркнул Назаренко.

Он подчеркнул, что для окупантов человеческая жизнь — самая низкая ценность. Украинская разведка своевременно выявляет эти группы, после чего по ним эффективно отрабатывают ударные беспилотники, не давая дойти до позиции пехоты.

Ситуация на Покровском направлении остается стабильно тяжелой именно из-за непрерывного потока живой силы противника. Несмотря на колоссальные потери, которые по состоянию на 18 ноября, по данным Генштаба, превысили 1 миллион 160 тысяч личного состава, врагу есть кем их пополнять.

«Когда меня спрашивают, какая ситуация на Покровском направлении, то я сразу говорю, что все остается без изменений. Этот конвейер смерти продолжается», — отметил офицер.

Реклама

Назаренко добавил, что этот процесс цикличен: россияне понесут потери, подвозят новые резервы и снова бросают их в бой.

Кроме пехотных штурмов, враг массово применяет авиацию. Наступление сопровождается «безумным использованием» управляемых и неуправляемых авиационных бомб (КАБ), стирающих украинские позиции.

Также военный обратил внимание на изменение в применении ударных дронов. Российские оккупанты начали использовать «Шахеды» для ударов непосредственно по прифронтовым территориям. Атаки фиксируют уже в 10–30 километрах от линии столкновения, что создает дополнительную угрозу для логистики и тылового обеспечения сил обороны.

Напомним, 10 ноября 2025 года в Покровске российские кафиры использовали трех гражданских, среди которых был 13-летний ребенок, как «живой щит» во время так называемой зачистки города, по факту чего прокуратура уже начала расследование военного преступления.