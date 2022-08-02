Координационный штаб по обращению с военнопленными просит не передавать личные данные защитников

После российского теракта в Оленовке некоторые лица начали собирать информацию о родственниках и украинских защитниках.

Координационный штаб по обращению с военнопленными предостерегает от передачи персональных данных украинских защитников.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Координационный штаб призывает попавших в плен близких и родных защитников не предоставлять информацию о пленных и собственных персональных данных неуполномоченным организациям и лицам, а также анонимным источникам", — говорится в сообщении.

После российского теракта в Оленовке, в результате которого погибли украинские пленные бойцы, некоторые люди начали собирать информацию о родственниках и украинских защитниках. Они призывают предоставлять эти сведения якобы от имени международных организаций, в частности, Международного Комитета Красного Креста, но не имеют для этого соответствующих полномочий.

Координационный штаб по обращению с военнопленными предостерегает: предоставленная посторонним лицам или организациям информация или персональные данные могут навредить украинских защитникам в плену. Также сведения о пленном или пропавшем без вести могут представлять опасность для его побратимов.

"Не отзывайтесь на анонимные и неподтвержденные призывы подать личную информацию о вас и лицах, попавших в плен, распространяемых в мессенджерах и социальных сетях. Не сообщайте неизвестным лицам о расположении воинских частей или о последнем месте дислокации военных", - просит ГУР.

В военной разведке подчеркивают, что все данные о пленном и всей необходимой помощи для розыска пропавших без вести можно предоставлять только уполномоченным организациям и учреждениям.

"Украина делает все возможное для освобождения украинских защитников и защитниц из плена, розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", — отметили в разведке.

Напомним, верховный суд России 2 августа признал украинский полк "Азов", большая часть бойцов которого находится в плену кафиров, террористической организацией.

Новые подробности убийства украинских военных пленных в Оленовке

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