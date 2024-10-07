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Координатор ИС оценил шансы армии РФ на последующие наступления после Угледара

Координатор ИС оценил шансы армии РФ на последующие наступления после Угледара

Угледар/Фото: Facebook-страница 72-й ОМБр

По мнению эксперта, Кураховское направление станет ключевым для России в дальнейших боевых действиях.

Российское командование, после захвата Угледара, пытается продолжить наступление на Кураховско-Времеевском направлении, стремясь достичь рубежа Курахово – Богоявленка. Однако эта попытка не гарантирует успеха.

Об этом заявил военный обозреватель Константин Машовец.

Военный эксперт отметил, что для выполнения наступательной задачи противнику, вероятно, понадобится перегруппировка своих сил и средств. Эта перегруппировка состоится во фланговых районах Кураховско-Времеевского направления, где следует ожидать "оживления" активности врага.

"То есть собственно на Кураховском направлении, где оперируют войска (силы) 8-й общевойсковой армии (ЗВА) группировки войск (УВ) "Юг" и часть сил УВ "Центр" (главным образом — 90-я танковая дивизия\тд и часть сил 2-й ЗВА), а также по направлениям – Угледар – Богоявленка, Пречистовка – Новоукраинска и район с.Водяное, где оперируют подразделения 68-го армейского корпуса (АК) и часть сил правого фланга УВ "Восток" (главным образом, части и соединение 29-й и 36-й общевойсковых армий\", — написал он.

Эксперт подчеркнул, что Кураховское направление станет главным для противника в дальнейших возможных действиях. Захват района села Курахово будет иметь значительные последствия, превышающие важность вытеснения украинских войск с территорий южнее и юго-восточнее рубежа Елизаветовка — Новоукраинка.

Он отметил, что захват Курахового позволит противнику усилить свои действия на северном фланге, что приведет к возможной "зачистке" северного берега Кураховского водохранилища на реке Волча. Это освободит силы для наступления на основном направлении — Покровском. В случае такого развития событий оборона ВСУ в направлении Екатериновка — Успеновка значительно усложнится, а противник сможет атаковать с левого фланга, повторив ситуацию с Угледаром, где фланговые прорывы привели к падению города.

Это осознают оба командования, пытаясь повлиять на развитие ситуации в свою пользу. ВСУ пока не комментируют свои действия, но ситуация с противником изменилась, поскольку он пытается усилить свою группировку на направлениях Курахово и Угледар.

Согласно информации, на Кураховском направлении противник имеет стрелковый полк, танковый батальон и резервные батальоны, всего до 2.1-2.2 тысяч личного состава. На Угледарском направлении противник развернул около 7.5-7.6 тысяч военных с танками, ББМ и артиллерией.

Эксперт прогнозирует, что дальнейшие действия противника, вероятно, сосредоточатся на Кураховском направлении, чтобы обеспечить дополнительные силы для атаки на Покровск, учитывая потребности соседней группировки "Центр".

Напомним, журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщала, что после ожесточенных боев 72-ю отдельную механизированную бригаду, понесшую значительные потери, не отправили на восстановление. Вместо этого бойцам приказали без отдыха занимать новые позиции на фронте.

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