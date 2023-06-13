"Копайте окопы": Резников рассказал, как сначала Запад отвечал на запросы о поставках оружия

По его словам, на момент вторжения РФ, Запад не хотел поставлять даже ПЗРК, не говоря об артеллерии или танках.

В начале полномасштабного российского вторжения западные страны не готовы были передать Киеву свое оружие, даже ПЗРК.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, передаетForeign Affairs.

По его словам, на момент вторжения РФ Украина просила у западных союзников ПЗРК Stinger, однако получила ответ: "Нет, копайте окопы и убивайте больше россиян, пока все не закончится".

"Тогда люди думали, что наша победа невозможна. Но по мере того, как украинские силы держались и продолжали бороться, США, европейские страны и другие союзники Украины в конце концов поставили широкий спектр все более совершенного оружия. Пришли ЗРК Stinger, HIMARS и Patriot, которые, как я наблюдал, сбивали якобы неудержимые российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", – рассказал Резников.

Теперь, говорит министр, украинская армия имеет в арсенале боевые машины M1 Abrams, Stryker, M2 Bradley, танки Leopard разных модификаций и многое другое. Он уверен, что скоро западную технику в Украине с воздуха будут поддерживать истребители F-16.

Ранее сообщалось, что в Белом доме планируют передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном.