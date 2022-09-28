Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Корабельная группировка врага в Черном море уменьшена вдвое: но не стоит пренебрегать воздушными тревогами

Дата публикации
Просмотры
64
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Корабельная группировка врага в Черном море уменьшена вдвое: но не стоит пренебрегать воздушными тревогами

Корабельная группировка врага в Черном море уменьшена вдвое.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

На маневрировании оставлено 6 единиц, из которых 3 – надводные ракетоносители, на борту которых 24 «Калибра».

Враг не прекращает террор мирных населенных пунктов, продолжая шантаж техногенными катастрофами. Уровень угрозы ракетных ударов, артиллерийских обстрелов и попыток расшатывания ситуации в стране адептами «русского мира» и пропагандистами эрефии достаточно высок. Не игнорируйте предупреждение об опасности, по сигналам тревог действуйте четко по алгоритму, будьте бдительны и сосредоточены. Не паникуем и не информируем врага о расположении, движении и вероятных действиях наших подразделений. А вот движение и ячейки вражеского войска просим сообщать нам немедленно. Почувствуйте свою причастность к приближению Победы! Вместе преодолеваем врага! Все будет Украина!», – говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что в России может вспыхнуть гражданская война из-за отступления из Харьковщины.

Читайте также:

К одесскому пляжу морем принесло мину

К одесскому пляжу морем принесло мину

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация