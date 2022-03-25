Корабль оккупантов обстрелял курортный поселок под Одессой, после чего объявил "гарантии безопасности"

Под обстрел попала Санжейка.
Сегодня, 25 марта, российский корабль обстрелял населенный пункт Санжейку под Одессой, а через три часа с этого судна объявили о гарантиях безопасности для прохода иностранных кораблей.
Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.
По данным ВМС, в России объявили о создании от 25 марта гуманитарного коридора для безопасного выхода иностранных судов из украинских портов.
"Это тот генерал, который дает приказы о ковровых бомбардировках Мариуполя и других городов Украины, по его приказам обстреливают машины мирных граждан, пытающихся гуманитарными коридорами вырваться из окруженного города. А сейчас он заявляет о подобном коридоре для гражданских судов, причем ни один из российских адмиралов его слова не подтвердил", – сообщили в ВМС ВСУ.
Напомним, под Николаевом и Мариуполем украинские военные уничтожили личный состав подразделений российских морпехов, готовившихся к штурму Одессы.
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