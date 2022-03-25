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Корабль оккупантов обстрелял курортный поселок под Одессой, после чего объявил "гарантии безопасности"

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Корабль оккупантов обстрелял курортный поселок под Одессой, после чего объявил "гарантии безопасности"

Associated Press

Под обстрел попала Санжейка.

Сегодня, 25 марта, российский корабль обстрелял населенный пункт Санжейку под Одессой, а через три часа с этого судна объявили о гарантиях безопасности для прохода иностранных кораблей.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.

По данным ВМС, в России объявили о создании от 25 марта гуманитарного коридора для безопасного выхода иностранных судов из украинских портов.

"Это тот генерал, который дает приказы о ковровых бомбардировках Мариуполя и других городов Украины, по его приказам обстреливают машины мирных граждан, пытающихся гуманитарными коридорами вырваться из окруженного города. А сейчас он заявляет о подобном коридоре для гражданских судов, причем ни один из российских адмиралов его слова не подтвердил", – сообщили в ВМС ВСУ.

Напомним, под Николаевом и Мариуполем украинские военные уничтожили личный состав подразделений российских морпехов, готовившихся к штурму Одессы.

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