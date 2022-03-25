Корабль оккупантов обстрелял курортный поселок под Одессой, после чего объявил "гарантии безопасности"

Корабль оккупантов обстрелял курортный поселок под Одессой, после чего объявил "гарантии безопасности"

Под обстрел попала Санжейка.

Сегодня, 25 марта, российский корабль обстрелял населенный пункт Санжейку под Одессой, а через три часа с этого судна объявили о гарантиях безопасности для прохода иностранных кораблей.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.

Также читайте Собственное расследование путинской войны в Украине начали уже 10 стран мира

По данным ВМС, в России объявили о создании от 25 марта гуманитарного коридора для безопасного выхода иностранных судов из украинских портов.

"Это тот генерал, который дает приказы о ковровых бомбардировках Мариуполя и других городов Украины, по его приказам обстреливают машины мирных граждан, пытающихся гуманитарными коридорами вырваться из окруженного города. А сейчас он заявляет о подобном коридоре для гражданских судов, причем ни один из российских адмиралов его слова не подтвердил", – сообщили в ВМС ВСУ.

Напомним, под Николаевом и Мариуполем украинские военные уничтожили личный состав подразделений российских морпехов, готовившихся к штурму Одессы.

Читайте также: