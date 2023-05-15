Корабль РФ с "Калибрами" чуть ли не впервые за 14 месяцев зашел в Азовское море: что произошло

В ОК "Південь" объясняют, что российский ракетный корабль будет прикрывать и защищать Крымский мост.

В Черном море корабельная группировка на утро враг увеличила до 12 единиц, в том числе вновь нарастила присутствие ракетоносителей.

К подлодке присоединился надводный фрегат. Впоследствии они оба были заведены в пункты базирования.

Об этом сообщает Оперативное командование "Південь" в Facebook.

"А малый ракетный корабль с "Калибрами" чуть ли не впервые с начала полномасштабного вторжения зашел для выполнения задач в Азовское море, где продолжает дежурство, предположительно, как еще один элемент обеспечения прикрытия и защиты Крымского моста", — говорится в сообщении.

В ОК "Південь" отмечают, что оперативная обстановка в зоне ответственности остается напряженно-сложной. Силы обороны юга продолжают контрбатарейную борьбу.

Что происходит в Крыму

Российские оккупанты в Крыму продолжают возводить фортификационные сооружения в ожидании контрнаступления украинских войск. Члены партизанского движения "Атеш" посетили позиции врага и показали, из чего они состоят.

Отметим, что командующий Черноморским флотом России Виктор Соколов заявил о наращивании средств ПВО после недавних взрывов в Крыму.

Ранее сообщалось, что россияне задействовали в Черном море разведывательные беспилотники.