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Корабль, танки и тысяча окупантов: Генштаб обновил данные потери армии Путина

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Корабль, танки и тысяча окупантов: Генштаб обновил данные потери армии Путина

Сгоревший российский танк / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ВСУ в сутки уничтожили более 20 танков, десятки боевых бронированных машин и другую технику врага.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 26 декабря 2023 года ориентировочно составили личного состава около 354 960 оккупантов. За сутки украинские военные ликвидировали 1010 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери противника в технике:

  • танков ‒ 5899 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 10956 (+37) ед,
  • артиллерийских систем – 8366 (+19) ед,
  • РСЗО – 934 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 614 (+1) ед,
  • самолетов – 329 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6458 (+22),
  • крылатые ракеты ‒ 1618 (+1),
  • корабли/катера ‒ 23 (+1) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 11109 (+34) ед,
  • специальная техника ‒ 1239 (+5)

Данные уточняются.

Потери РФ по состоянию на 26 декабря 2023 г. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери РФ по состоянию на 26 декабря 2023 г. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, по данным Генштаба, за минувшие сутки на фронте произошло почти 100 боевых столкновений.

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Дата публикации
Просмотры
884
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