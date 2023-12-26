Корабль, танки и тысяча окупантов: Генштаб обновил данные потери армии Путина

ВСУ в сутки уничтожили более 20 танков, десятки боевых бронированных машин и другую технику врага.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 26 декабря 2023 года ориентировочно составили личного состава около 354 960 оккупантов. За сутки украинские военные ликвидировали 1010 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Потери противника в технике:

танков ‒ 5899 (+22) ед,

боевых бронированных машин ‒ 10956 (+37) ед,

артиллерийских систем – 8366 (+19) ед,

РСЗО – 934 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 614 (+1) ед,

самолетов – 329 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6458 (+22),

крылатые ракеты ‒ 1618 (+1),

корабли/катера ‒ 23 (+1) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 11109 (+34) ед,

специальная техника ‒ 1239 (+5)

Данные уточняются.

Потери РФ по состоянию на 26 декабря 2023 г. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, по данным Генштаба, за минувшие сутки на фронте произошло почти 100 боевых столкновений.

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