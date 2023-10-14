Корабли флота РФ "убегают" от берегов Крыма – в ВМС назвали причины (фото)

В Сети 14 октября появились фото как корабли Черноморского флота России выходят из временно оккупированного Севастополя.

Как рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, таким образом оккупанты хотят обезопасить свой флот от попаданий ВСУ.

Так, россияне рассредоточивают свои корабли в основном, кроме Севастополя, в Новороссийске, где есть большая база, и в Феодосии.

Корабли ЧФ РФ выходят из Севастополя. / Фото: Telegram / Крымский ветер

Корабли ЧФ РФ выходят из Севастополя. / Фото: Telegram / Крымский ветер

Корабли ЧФ РФ выходят из Севастополя 3 / Фото: Telegram / Крымский ветер

"Есть такая версия, что будет восстановлено базирование их (кораблей – ред.) в оккупированной части Грузии – в Абхазии. Но пока эта информация не подтверждена", — сказал он.

Плетенчук также добавил, что из-за рассредоточения кораблей Черноморского флота РФ у оккупантов возникли проблемы – не хватает пирсов, чтобы разместить эти корабли.

"Поэтому некоторые из них, которых не так жаль, отправили обратно в Севастополь — это катера "Серна" и несколько буксиров", — резюмировал он.

Напомним, партизаны нашли "жирную цель" для ВСУ в Евпатории: фото и координаты.

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