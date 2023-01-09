Корабли-ракетносители РФ находятся в пунктах базирования: в ОК "Юг" объяснили, о чем это свидетельствует

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что РФ готовит корабли-ракетоносители к новой массированной атаке Украины.

Об этом она рассказала 9 января в эфире национального телемарафона.

Так, по словам Гуменюк, из-за погодных условий корабельная группировка врага уменьшилась.

"Корабельная группировка врага критически уменьшилась и в определенные дни составляла вообще ноль в Черном море на выходе. Пока там остался только один представитель-наблюдатель. Корабли-ракетносители находятся в пунктах базирования. И такое длительное пребывание там может свидетельствовать о подготовке к предстоящему выходу. Скорее всего, они ожидают улучшения погоды", — отметила она.

Массированные атаки РФ

Напомним, что РФ с октября начала ракетный террор Украины. Так, за это время враг осуществил уже 11 массированных атак. Главная цель – энергетическая инфраструктура, чтобы зимой оставить украинцев без тепла, света и воды. К ракетным обстрелам россияне также добавляют атаки дронами-камикадзе иранского производства.

Следует отметить, что ВСУ предупреждают о подготовке врагом нового массированного обстрела и подчеркивают, что готовы отражать новые атаки РФ.

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