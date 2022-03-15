Korean Air приостанавливает пассажирские и грузовые рейсы в Москву

Самолеты будут лететь через другие страны.

Korean Air приостанавливает все пассажирские и грузовые перевозки в Москву и Владивосток и обратно до конца апреля текущего года. Компания ссылается на "операционные проблемы и проблемы безопасности".

Об этом компания подтвердила в комментарии CNN.

Грузовые рейсы с промежуточной посадкой в Москве также включены в остановку. Кроме того, Korean Air также меняет маршруты своих рейсов во избежание российского воздушного пространства, ссылаясь на "эксплуатационные проблемы и проблемы безопасности".

Рейсы из Сеула в Европу будут перенаправлены на Китай, Казахстан и Турцию, что увеличит время полета на 2 часа 45 минут.

Рейсы из восточных районов Северной Америки в Сеул будут перенаправлены через Аляску и Тихий океан, что добавит к некоторым рейсам около двух часов.

Ранее Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что экономические санкции, введенные ЕС, оказывают влияние, но их недостаточно, чтобы остановить войну России против Украины.

"Мы будем давить, мы останемся едиными, но мы также должны поддерживать украинский народ, поставлять оружие для защиты, потому что самих санкций недостаточно, чтобы изменить ход войны", — сказал Джентилони.