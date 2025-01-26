"Корейцы зашли": жители села на Курщине о своих "контактах" с солдатами КНДР

Жители Махновки в Курской области оказались в эпицентре боев между ВСУ и северными корейцами и рассказали, что солдаты КНДР их чуть не расстреляли.

Видео опубликовал Telegram-канал Para Pax.

"Корейцы зашли. Пять месяцев до этого жили нормально. 4 февраля зайшли", – говорить один из мужчин на видео.

Село Махновка на карте / Фото: Deepstatemap

Второй местный житель жалуется, что один из корейцев его чуть не застрелил.

"Дом мой сгорел. Стрелять (солдат КНДР – Ред.) начал. Ногу прострелил. Гранату под ноги кидал. Мы спрятались в подвал, думали – не заметит. А он стрелять начал. Он один, не мог раненого никуда деть – в подвал. Раненому гранату оставил, нас в угол поставил. Своих прислал через три минуты. Ми с ними просидели пол дня, ночь, утром уже ваши (украинцы – Ред.) пришли зачищать. Гранату кинули корейцы, как выходили", – говорить житель Курщины.

Он жалуется, что россияне и северные корейцы полностью уничтожили его село. "Окна постреляли полностю. Стреляли, мы на полу лежали", – добавил мужчина.

"Корейцы зашли": житель села на Курщине о своих "контактах" с солдатами КНДР

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, сколько северных корейцев уже погибло в Курской области.

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