Кормили раз в сутки и часто ночью: защитники "Азовстали" рассказали о еще один "ад" в Оленовке

Российский лагерь в Оленцовке – все кто там был уверяют – это место, где почти не упоминают о существовании международной конвенции обращения с пленными.

В российском плену, по данным патронатной службы "Азова", остаются около 800 защитников Азовстали. Из них – 40 женщин, некоторые беременные. Возвращенные защитники 90% имеют моральное и физическое истощение. Ведь кормили в плену только один раз и часто ночью, говорится в ТСН.

Через семь месяцев они прошли двойной ад — бои на "Азовстале" и лагерь для пленных. Теперь им нужна помощь врачей, так что в реабилитационном отделении бывшие пленные проводят по четыре-пять часов в день. Уже хотят возвратиться в строй. "Каждый день был тяжелым, каждый день был другим", — говорит командир Донецкого пограничного отряда Валерий Падитель.

Он один из командиров обороны «Азовстали», которого во время обмена пленных удалось отправить сразу в Украину. Его бойцы прикрывали выходящую на побережье часть завода-крепости. "У нас были РПГ, так остальные отряды были вооружены автоматами", — рассказывает он.

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Были планы пробиться к своим, но в апреле гарнизон решил от них отказаться. "Были идеи пробиться на Запорожье, но у нас не было сил, и связываясь с руководством в Киеве, мы понимали, что и у них сил не было. Поэтому было решение, держим город сколько можем", — рассказывает командир.

О том, что «Азовсталь» был адом на земле, известно всему миру. Пауза между авиаударами – от семи до пятнадцати минут и так несколько месяцев подряд. Российские моряки из Азовского моря безнаказанно расстреливали завод, прекрасно понимая – и то, что внутри не только военные, но и гражданские – и то, что у украинских бойцов нет такого оружия, чтобы дать ответ на эти обстрелы. "Корабли не боялись, они понимали, что мы их ничем не получим. Стояли в зоне нашей видимости", — рассказывает полковник ГНСУ Игорь Кучер.

Бойцы Валерия Падителя осознавали, что им осталось жить несколько дней, если бы не вышли. Но защитники «Азовстали» отмечают, они не сдались, а выполнили приказ выжить. На переговорах с российским врагом речь шла не об плене, а об эвакуации. "Эвакуировались, и людей настраивал, что никто не сдается. Переговоры велись на уровне ГУРа, я был на переговорах, когда были представители ГУРа. Мы выходили под определенные гарантии, которые давали российские генералы. После чего я понял, что слово российского генерала равняется нулю ", – говорит боец.

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Об эвакуации россияне, как всегда, соврали. Командир чувствовал, что так может случиться, поэтому дал приказ уничтожить оружие, чтобы не досталось врагу. "Оружие я приказал уничтожить. Ни одного пистолета, автомата я не отдал", – убеждает командир.

Российский лагерь в Оленцовке – все кто там был уверяют – это место, где почти не упоминают о существовании международной конвенции обращения с пленными. Владимир Галецкий потерял в плену более пятидесяти килограммов. "Бараки стояли по пять, по шесть часов, ожидая приема пищи. Под дождем, не под дождем. Чтобы хотя бы по разу в день поесть. Это могло быть и в три ночи и в час", — вспоминает Галецкий.

"Постоянное чувство голода. С утра до ночи хотелось есть", — добавляет Падитель.

Полковнику Игорю Кучеру после освобождения из плена нужно было срочно найти новую форму. Старая оказался на шесть размеров больше.

Видео с ним, в новой форме, облетело все соцсети — Игорь на следующий день после освобождения из госпиталя спешит на присягу к сыну. Младший Кучер тоже решил стать пограничником. Он не знал, что отец приедет. "Да мы все расплакались, когда увидели", – рассказывают бойцы.

Командир говорит, что Оленовка, где остаются сотни украинских пленных, все вроде бы не отпускает его, мысленно он еще там, пока на свободу не выйдет каждый из его бойцов.

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