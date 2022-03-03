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Корниенко сообщил, что будет с зарплатами госслужащих, которые из-за войны вынуждены прекратить работу

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Корниенко сообщил, что будет с зарплатами госслужащих, которые из-за войны вынуждены прекратить работу

УНИАН

Корниенко говорит, что сейчас открытые бои проходят на небольших территориях Украины.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко рассказал, что будет с заработными платами госслужащих, которые из-за войны в Украине, развязанной Россией, вынуждены временно не выполнять свои обязанности.

Об этом Корниенко сообщил во время телемарафона UA вместе на телеканале 1+1.

"Пока вся зарплата, которая касалась февраля, несмотря на военное положение и неделю войны, выплата остается... Слава Богу, на очень небольшой в процентах части территории происходят открытые бои, где не может работать школа, госслужащий, центр предоставления админуслуг. Но, я думаю, государство будет свои социальные гарантии выполнять и в ближайшее время будем понимать в каких форматах и объемах", — сказал Корниенко.

Корниенко напомнил заявление главы Минфина, заверившего, что у Украины нет оснований для волнений: "У нас достаточно "стабильный уровень стабильности макроэкономической так называемой, как для такой ситуации сложной, в которой мы находимся".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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