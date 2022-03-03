Корниенко сообщил, что будет с зарплатами госслужащих, которые из-за войны вынуждены прекратить работу

Корниенко сообщил, что будет с зарплатами госслужащих, которые из-за войны вынуждены прекратить работу

Корниенко говорит, что сейчас открытые бои проходят на небольших территориях Украины.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко рассказал, что будет с заработными платами госслужащих, которые из-за войны в Украине, развязанной Россией, вынуждены временно не выполнять свои обязанности.

Об этом Корниенко сообщил во время телемарафона UA вместе на телеканале 1+1.

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"Пока вся зарплата, которая касалась февраля, несмотря на военное положение и неделю войны, выплата остается... Слава Богу, на очень небольшой в процентах части территории происходят открытые бои, где не может работать школа, госслужащий, центр предоставления админуслуг. Но, я думаю, государство будет свои социальные гарантии выполнять и в ближайшее время будем понимать в каких форматах и объемах", — сказал Корниенко.

Корниенко напомнил заявление главы Минфина, заверившего, что у Украины нет оснований для волнений: "У нас достаточно "стабильный уровень стабильности макроэкономической так называемой, как для такой ситуации сложной, в которой мы находимся".