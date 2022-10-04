Коробка с вырванными зубами, провода с веревками: следователи нашли ужасную пыточную на Харьковщине (видео)

Соседи постоянно слышали оттуда крики.
После деоккупации Харьковской области в селе Пески-Радьковские следователи нашли ужасную застенку, где содержались пленные — местные жители, АТОвцы и пленные из ВСУ.
Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
"В полицию поступают заявления о коллаборантах, преступлениях армии РФ, а также показания местных жителей. После освобождения села Пески-Радьковские в полицию обратились местные жители, которые в подвале одного из домов содержали пленных — местных жителей, АТОвцев и пленных из ВСУ", — написал Сергей Болвинов и выложил видео с места происшествия.
По его словам, на данный момент полиции точно известно о пытках (закапывании и выкапывании в землю заживо, применении противогаза с тлеющей тряпкой).
Также в застенке правоохранители обнаружили фаллоимитатор, коробку с вырванными зубными протезами, провода с веревками и письмо с опросом одного из находившихся там мужчин.
Полиции известны данные военнослужащих, над которыми издевались русские.
"Следователи и прокуроры работают над установлением всех фактов, которые произошли в этой застенке. Правосудие найдет каждого виновного", — добавил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Напомним, в освобожденном от российских кафиров селе Липцы на Харьковщине обнаружили еще одну застенку россиян (фото).
Читайте также:
- Полгода дочь пыталась вывезти из оккупированного Мариуполя осунувшуюся маму: помогал даже премьер
- Полгода в СИЗО в РФ без вести: учительница с Черниговщины все время плена общалась с россиянами только на украинском
- В застенках Харьковщины людей дважды в сутки выпускали в туалет, держали без еды и воды