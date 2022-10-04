Коробка с вырванными зубами, провода с веревками: следователи нашли ужасную пыточную на Харьковщине (видео)

После деоккупации Харьковской области в селе Пески-Радьковские следователи нашли ужасную застенку, где содержались пленные — местные жители, АТОвцы и пленные из ВСУ.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"В полицию поступают заявления о коллаборантах, преступлениях армии РФ, а также показания местных жителей. После освобождения села Пески-Радьковские в полицию обратились местные жители, которые в подвале одного из домов содержали пленных — местных жителей, АТОвцев и пленных из ВСУ", — написал Сергей Болвинов и выложил видео с места происшествия.

По его словам, на данный момент полиции точно известно о пытках (закапывании и выкапывании в землю заживо, применении противогаза с тлеющей тряпкой).

Также в застенке правоохранители обнаружили фаллоимитатор, коробку с вырванными зубными протезами, провода с веревками и письмо с опросом одного из находившихся там мужчин.

Полиции известны данные военнослужащих, над которыми издевались русские.

"Следователи и прокуроры работают над установлением всех фактов, которые произошли в этой застенке. Правосудие найдет каждого виновного", — добавил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, в освобожденном от российских кафиров селе Липцы на Харьковщине обнаружили еще одну застенку россиян (фото).

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