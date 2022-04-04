Коростенский район освобожден от оккупантов, но населенные пункты заминированы

Разминирование будет длиться не один день.

Коростенский район в Житомирской области полностью освобожден от оккупантов страны-агрессораРоссии.

Об этом рассказал командир батальона Терробороны Коростенского района Алексей Абдурахманов, сообщили в районной государственной администрации.

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"Вчера (3 апреля — Ред.) бойцы нашего батальона территориальной обороны провели зачистку населенных пунктов Грезля и Радча. На этом Коростенский район уже уволен. Созданы гуманитарные коридоры для оказания помощи населенным пунктам, которые были под оккупацией", — рассказал Алексей Абдурахманов.

Впрочем, он просит соблюдать меры безопасности и советует пока не возвращаться в дома жителей этих населенных пунктов. По его словам, на территории региона много замен. Сейчас специалисты работают над разминированием местности, но это будет "продолжаться не один день".

"Таких фактов, как в Буче и Ирпене, нами в настоящее время не зафиксировано. Но россияне все заминировали, включая населенные пункты, и заброшенные частные помещения также заминированы", — сообщил Алексей Абдурахманов.

Как сообщалось, военные уничтожили всего на 50 километрах Житомирской трассы бесчисленное количество вражеской техники. На трассе из Киева в сторону Макарова не сосчитать количество заброшенного российского металлолома. Чего здесь только нет – новейшие российские бронеавтомобили "Тигр", зенитные установки "Шилка, БМП, и сожженные танки.

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