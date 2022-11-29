Короткая воздушная тревога: в ВСУ рассказали, какая была угроза

Речь идет о короткой воздушной тревоге, которую объявили днем 29 ноября, однако совсем быстро дали отбой.

Во время крайней масштабной воздушной тревоги, звучавшей днем 29 ноября, была реальная угроза ракетного удара по украинским городам.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона во вторник, 29 ноября.

"Воздушная тревога может быть объявлена во многих случаях. Сегодня была угроза ракетного удара наземным вооружением", – сказал Юрий Игнат.

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Напомним, во время объявленной масштабной тревоги в Украине "покраснели" все регионы, кроме оккупированного Крыма.

Заметим, что в этот же день аналитики американского Института изучения войны предупредили, что оккупанты готовятся нанести новые ракетные удары по Украине в ближайшее время. Об этом предупреждали и украинские власти, в частности глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и президент Владимир Зеленский.

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