Корректировал обстрелы и собирал информацию о ВСУ: житель Херсона работал на оккупантов

Корректировал обстрелы и собирал информацию о ВСУ: житель Херсона работал на оккупантов

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

В Херсонской области, на территории Станиславской территориальной общины, местный житель корректировал обстрелы военными РФ.

Об этом идет речь в сообщении прокуратуры региона.

Правоохранители установили, что мужчина с первых дней полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины корректировал обстрелы и предоставлял информацию о количестве и вооружении подразделений ВСУ.

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Соответствующую информацию российские военные использовали при обстреле населенных пунктов общины.

Продолжается досудебное расследование по факту государственной измены. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что в Херсонской области прокуратура открыла уголовное производство по коллаборационной деятельности жителя Скадовска.

А в Николаевской области задержан полицейский, который сотрудничал с оккупантами.

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